Quotidianità in via Duse quartiere San Donato

La situazione in via Duse, nel quartiere San Donato, è ormai insostenibile: cumuli di rifiuti ingombranti abbandonati negli spartitraffico e sacchetti sparsi ovunque rovinano la bellezza del quartiere e minacciano l’ambiente. È ora che Comune e Hera intervengano con azioni concrete e programmi di sensibilizzazione, ridando dignità e rispetto a una comunità che desidera vivere in un’area più pulita e rispettata. Gli spazzini...

Rifiuti ingombranti abbandonati negli spartitraffico, sacchetti rifiuti lasciati ovunque, sporcizia per terra. Perchè il Comune, Hera.non cominciano a fare qualcosa per ridare dignità ai residenti che amano la propria zona e futuro all'ambiente provando ad educare al rispetto? Gli spazzini.

La vergogna di via Duse.