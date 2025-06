Quotidiane ispirazioni | musica e parole per la rigenerazione sociale a San Giovanni a Teduccio

Quotidiane ispirazioni, musica e parole si uniscono per trasformare San Giovanni a Teduccio in un faro di rinascita sociale. Nell’ambito del progetto R.E.S.T.A – Rigenerazione Economica Sociale Territoriale Attiva, promosso dal Comune di Napoli, domenica 29 giugno alle 20:30 al Centro Asterix, si terrà un evento speciale dedicato alla rigenerazione e alla condivisione. Un’occasione unica per riscoprire il valore della comunità e della cultura come strumenti di crescita e speranza.

Nell’ambito del progetto R.E.S.T.A – Rigenerazione Economica Sociale Territoriale Attiva, promosso dal Comune di Napoli all’interno del Piano Integrato Urbano per la riqualificazione dell’insediamento di Taverna del Ferro, si terrà domenica 29 giugno alle ore 20:30 presso il Centro Asterix lo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - “Quotidiane ispirazioni”: musica e parole per la rigenerazione sociale a San Giovanni a Teduccio

In questa notizia si parla di: rigenerazione - sociale - quotidiane - ispirazioni

L’INTERVISTA – Wanda Ferro: “La sicurezza si costruisce con lo Stato, i territori e la rigenerazione sociale” - In un'intervista esclusiva, Wanda Ferro sottolinea l'importanza di una strategia integrata per la sicurezza, evidenziando il ‘modello Caivano’.

Progetto Appennino 2025, proroga al 19 maggio per il bando RestArtApp; Pistoletto: è nell'arte la vera rigenerazione sociale; La poesia come strumento di rigenerazione urbana.

“Quotidiane ispirazioni”: musica e parole per la rigenerazione sociale a San Giovanni a Teduccio - A – Rigenerazione Economica Sociale Territoriale Attiva, promosso dal Comune di Napoli all’interno del Piano Integrato Urbano per la riqualificazione dell’insediamento ... napolitoday.it scrive

A Verona la rigenerazione urbana diventerà rigenerazione sociale - «Siamo convinti che la rigenerazione urbana sia soprattutto una rigenerazione sociale» Un’area di 200mila metri quadrati di pregio naturalistico. Come scrive vita.it