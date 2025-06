Quinta ’Magia’ di Diafaldi Il Rione Verde conquista il 68esimo Palio del Niballo

La magia del Diafaldi nel rione verde ha ancora una volta brillato al Palio di Faenza, conquistando con orgoglio il 68esimo titolo. I tifosi, entusiasti, hanno cantato "Diafaldi è Magia", testimonianza della passione che anima questa storica corsa. La gara, iniziata alle 19.15 con l'emozionante sfida tra Luca Innocenzi e Halo’s The Best, ha regalato momenti di pura adrenalina e tradizione. E così, con questa vittoria, il Rione Verde scrive un altro capitolo indimenticabile nella storia del Palio.

Diafaldi è Magia. Così recitava ieri lo striscione dei tifosi del rione Verde che come nel 2024 hanno festeggiato la vittoria del Niballo Palio di Faenza. Una gara, quella della 68esima edizione, iniziata alle 19.15 con messer Luca Innocenzi portacolori del Borgo Durbecco su Halo’s The Best, a sfidare nell’ordine Rosso, Giallo, Nero e Verde. Innocenzi al galoppo da sinistra ha vinto la sfida inaugurale contro il Rione Rosso, polverizzando il record di quella pista con 12,281 secondi, ma nel prosieguo non è riuscito a replicare contro gli altri tre. Nella seconda serie di tornate che ha visto Matteo Rivola del Rione Rosso su Bide Tue, sfidare Giallo, Nero, Verde e Borgo, il cavaliere di porta Imolese non è riuscito a conquistare gli scudi degli altri rioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it