Quello che Giorgia Meloni non dice sul possibile uso delle basi italiane da parte degli USA

Le parole di Giorgia Meloni rassicurano, ma lasciano aperti molti interrogativi. Se le basi italiane dovessero essere utilizzate dagli Stati Uniti, il governo è pronto a dare il via libera? E quale ruolo avrà il Parlamento in decisioni così cruciali? La trasparenza su questi aspetti è fondamentale per comprendere appieno le implicazioni per la sovranità nazionale. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro queste scelte strategiche.

Giorgia Meloni dice che gli Usa non hanno usato le basi italiane per attaccare l'Iran. Ma non chiarisce le due questioni centrali: nel caso servissero, il governo darebbe il via libera? E in che modo sarà coinvolto il nostro Parlamento?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ipotesi di utilizzo delle basi italiane per un eventuale attacco #Usa all’#Iran scatena polemiche. Angelo Bonelli (AVS): “Giorgia #Meloni deve dire se attacchi di questo genere partiranno da basi italiane. Non possiamo essere responsabili”. #TerzaGuerraMon Vai su X

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni invita Teheran a cogliere “l'opportunità di un accordo” con Washington sul programma nucleare, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Meloni ribadisce che l’Italia n Vai su Facebook

Meloni: “Se dovessero chiedere le basi americane in Italia tornerò in Parlamento” - “ Il 3,5% in spese di difesa e l’1,5% in spese di sicurezza sono impegni importanti e necessari che finché questo governo sarà in carica l’Italia rispetterà come membro di primo piano della Nato. dire.it scrive