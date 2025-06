Quelli che vogliono l' Ayatoqua

In un panorama politico sempre più polarizzato, emerge il fenomeno dell'Ayatoqua: un simbolo di contraddizioni e provocazioni che denuncia un’ideologia radicale e spesso contraria ai valori di libertà e tolleranza. Tra manifestazioni, polemiche e dichiarazioni shock, questa figura incarna le tensioni di un’epoca in cui il rispetto dei diritti si scontra con estremismi di ogni colore. Ma cosa si cela davvero dietro questa figura controversa?

L'ultimo regalino della sinistra radical chic col suo nuovo hobby di bruciare le stelle di David in giro per Roma sputando sugli ebrei al Gay Pride per farsi vedere democratica e progressista è la figura del nuovo «Ayatoqua». Trattasi di finire per fare il tifo per l'Iran di Khamenei, le donne nei recinti, i gay impiccati, il terrorismo in nome di Allah, il patriarcato (quello vero) contro le democrazie negli Stati Uniti, in Israele, in Italia e ovunque non sia stato eletto (nel caso del nostro Paese cooptato) un capo di Stato o di governo del loro colore politico. Sono talmente ossessionati dal voto popolare che quando sceglie gli altri è meglio la dittatura, la teocrazia, il regime. 🔗 Leggi su Iltempo.it