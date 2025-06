Queer debutta in streaming in esclusiva su MUBI

Preparati a scoprire un mondo di emozioni con il debutto in streaming di "Queer", ora disponibile in esclusiva su MUBI. Mentre aspettiamo il tanto atteso "After the Hunt" di Luca Guadagnino, con Daniel Craig protagonista e premiato al Festival di Venezia, questa piattaforma offre un viaggio unico nel cinema indipendente e innovativo. Non perdere questa occasione: il futuro del cinema è già qui.

Aspettando il nuovo After the Hunt, a breve arriverà sulla piattaforma il film di Luca Guadagnino con Daniel Craig in concorso al Festival di Venezia dello scorso anno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Queer debutta in streaming in esclusiva su MUBI

Abbiamo cercato di renderle il più reali e naturali possibile. ” Così Daniel Craig racconta il lavoro dietro le scene più intime di Queer, il film di Luca Guadagnino pronto a debuttare in esclusiva su MUBI dal 1° agosto 2025. Dopo un viaggio tra festival importanti Vai su Facebook

