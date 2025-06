Quattro nuove adesioni a FdI nel Catanese

Fratelli d'Italia si rafforza nel Catanese, conquistando nuovi sostenitori e consolidando la propria presenza sul territorio. Con l’ingresso di Rosario Cavallaro e Danilo Longo, il partito dimostra ancora una volta di essere una forza in crescita, capace di attrarre consensi e coinvolgere sempre più cittadini desiderosi di un cambiamento. Questa nuova adesione conferma l’impegno di FdI nel rispondere alle esigenze della comunità locale e nel costruire un futuro solido e condiviso.

"Fratelli d'Italia si rafforza ulteriormente nel Catanese con altre 4 nuove adesioni, a dimostrazione di un partito che continua ad attrarre consensi sul territorio". Lo afferma il deputato regionale Alessandro Porto, dando notizia dell'ingresso in FdI di Rosario Cavallaro e Danilo Longo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Quattro nuove adesioni a FdI nel Catanese

In questa notizia si parla di: adesioni - catanese - quattro - deputato

Elezioni amministrative nel Catanese, oggi e domani al voto quattro comuni - Oggi e domani si tengono le elezioni amministrative in quattro comuni del Catanese. Il voto si svolge domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 fino alle 15.

Quattro nuove adesioni a FdI nel Catanese.

Fratelli d’Italia nel catanese, le adesioni di due amministratori locali - CATANIA – Fratelli d’Italia consolida la sua presenza in provincia di Catania con l’adesione di due nuovi amministratori locali. livesicilia.it scrive

Corruzione, quattro arresti e tra loro un ex deputato regionale - Quattro persone, compreso un ex deputato regionale siciliano, sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri del comando provinciale di Catania nell'ambito di un'inchiesta sulla ... Come scrive rainews.it