Quattro leggende del cinema mondiale riunite a Taormina | un omaggio alla visione alla memoria e all’immaginazione

quattro leggende del cinema mondiale si incontrano in un evento imperdibile, un omaggio alla visione, alla memoria e all’immaginazione. Besson, Gilliam, Kusturica e Vanzina riceveranno il Premio alla Carriera al Nations Award, celebrando la Settima Arte in uno scenario magico come il Teatro Antico di Taormina. Un tributo che unisce passato e futuro, arte e emozione, lasciando il pubblico senza fiato: preparatevi a vivere una serata indimenticabile.

Besson, Gilliam, Kusturica e Vanzina riceveranno il Premio alla Carriera al Nations Award. Nella cornice del Teatro Antico si celebra la Settima Arte come eredità viva e in continua trasformazione. Nel cuore della Sicilia, dove la pietra antica incontra la luce tagliente del Mediterraneo, si prepara un tributo che va oltre la semplice celebrazione: il 28 giugno, il Teatro Antico di Taormina ospiterà la serata di gala del Nations Award, manifestazione giunta alla sua diciannovesima edizione, che quest'anno volge lo sguardo verso la sostenibilità ambientale e, con essa, verso la memoria attiva del cinema.

