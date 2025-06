Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 23 giugno 2025

Questa sera, lunedì 23 giugno 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro che ogni settimana mette al centro dell’attenzione temi caldi di politica ed economia. Con ospiti d’eccezione, opinionisti e protagonisti del panorama nazionale, si analizzano le sfide attuali con spirito critico e chiarezza. Ma quali sono gli ospiti di stasera? Scopriamolo insieme per non perdere nemmeno un dettaglio di questa puntata imperdibile.

. Questa sera, lunedì 23 giugno 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 giugno 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Tema centrale della puntata sarà il conflitto in Medio Oriente, in particolare il deterioramento delle relazioni tra Iran e Israele, aggravato dall’intervento militare degli Stati Uniti contro tre siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Tpi.it