Quarantacinque posti auto per i residenti | partono i lavori per il nuovo parcheggio a Sant' Anna

Quarantacinque posti auto riservati ai residenti del quartiere Sant'Anna stanno per diventare realtà. Questa mattina, l’area individuata, un terreno comunale di 2.315 metri quadrati tra via Fratelli Prayer e via Conenna, è stata recintata e preparata per i lavori. Un intervento che trasformerà lo spazio in un comodo parcheggio, migliorando la qualità della vita e facilitando gli spostamenti quotidiani dei residenti. I lavori sono ufficialmente partiti, portando una ventata di novità e praticità.

