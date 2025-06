Quante sono le basi militari americane e Nato in Italia

L'Italia ospita diverse basi militari americane e NATO, fondamentali per le operazioni internazionali e la difesa del territorio. Attualmente, si stimano circa 20 strutture statunitensi sul suolo italiano, distribuite tra varie regioni strategiche. Queste installazioni rappresentano un elemento chiave della presenza militare internazionale nel paese. In un contesto di crescente tensione globale, comprendere il ruolo e l’importanza di queste basi diventa essenziale per valutare la sicurezza nazionale e le alleanze internazionali.

Dopo l'attacco americano di domenica contro l'Iran, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che l'Italia non è "il primo paese nel mirino" per gli attentati e ha sottolineato che comunque "il ministro Piantedosi e il governo hanno fatto bene ad alzare il livello di allerta e a proteggere i luoghi sensibili che possono essere oggetto di attacchi". Fra questi, potrebbero rientrare le diverse basi militari americane  situate in Italia in virtĂą degli accordi bilaterali siglati a partire dagli anni Cinquanta, quando – in cambio di aiuti per la ricostruzione successiva alla Seconda guerra mondiale – il nostro paese concesse agli Stati Uniti l'uso di terreni e infrastrutture militari.

