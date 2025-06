Quando ricomincia la scuola | già diffuso il calendario scolastico 2025 2026

Se hai già in mente le date da segnare sul calendario, sappi che il calendario scolastico 2025/2026 è finalmente ufficiale! Le lezioni iniziano tra l’8 e il 16 settembre e terminano tra il 6 e il 16 giugno, con alcune variazioni regionali. La scuola dell’infanzia chiude quasi ovunque il 30 giugno, offrendo alle famiglie un’anteprima di una nuova avventura educativa. Le vacanze, oltre…

Il calendario scolastico 20252026 è ufficiale e le famiglie italiane possono finalmente iniziare a organizzarsi per il nuovo anno accademico. Con inizio delle lezioni fissato tra l’8 e il 16 settembre 2025 e conclusione tra il 6 e il 16 giugno 2026, ogni regione ha le sue date specifiche, ma tutte rispettano le direttive ministeriali. La scuola dell’infanzia, invece, termina quasi ovunque il 30 giugno, salvo alcune eccezioni. Le vacanze, oltre ai tradizionali periodi natalizi e pasquali, includono pause per Carnevale e festività locali, creando ponti strategici per prolungare i weekend. Scopriamo insieme le date regione per regione, per pianificare al meglio l’anno scolastico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Quando ricomincia la scuola: già diffuso il calendario scolastico 2025/2026

