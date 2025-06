Quando l’Italia disse ai Beatles | Siete sublimi idioti e poi se ne innamorò perdutamente

Nel giugno del 1965, i Beatles conquistarono l’Italia, lasciando un ricordo indelebile nella storia della musica e dei fan italiani. Arrivati a Milano tra clamore e folla, i Quattro di Liverpool si trovarono al centro di un’onda di Beatlemania che avrebbe travolto il Paese. Ma cosa accadde davvero in quella visita memorabile? Scopriamolo insieme, tra emozioni, aneddoti e il fascino senza tempo di quei giorni indimenticabili.

Nel giugno del 1965, i Beatles approdarono per la prima – e unica – volta in Italia, tappa del loro European Tour. La sera del 23 giugno, John, Paul, George e Ringo arrivarono alla Stazione Centrale di Milano, accolti da circa 2.000 fan in delirio. L'onda della Beatlemania, già esplosa nel resto del mondo, stava finalmente toccando anche il cuore del Mediterraneo. Le tappe italiane del tour. 24 giugno – Milano, Velodromo Vigorelli: due concerti, uno pomeridiano da circa 7.000 spettatori e uno serale con oltre 20.000 presenze.. 26 giugno – Genova, Palazzo dello Sport: 5.000 persone nel pomeriggio, 10.

