Quando leggo che il fine dining è morto mi cascano le braccia Intervista ad Anthony Genovese

Quando si parla di fine dining in crisi, il cuore si spezza. Fortunatamente, chef Anthony Genovese, con quarant’anni di esperienza, ci sorprende con un nuovo menù pensato per rivitalizzare l’arte culinaria e combattere la noia. Nell’intervista esclusiva, il talento del Pagliaccio di Roma svela il suo approccio rivoluzionario e il rapporto con le critiche enogastronomiche, dimostrando che la passione può ancora accendere il settore. Un nuovo capitolo di creatività e resilienza nella cucina d’élite.

Quarant'anni di cucina in un menù per combattere la noia. Anthony Genovese, chef del Pagliaccio di Roma, parla del suo nuovo menù e del suo rapporto con la critica enogastronomica.

I 40 anni in cucina di Anthony Genovese: “Il fine dining è vivo, ma gli chef non facciano le star” - Anthony Genovese, due stelle Michelin nel suo Pagliaccio a Roma, inizia da quella che non è la fine ma l'avvio, continuo, di tutto il suo percorso. Come scrive repubblica.it

Anthony Genovese. L'insospettabile maestro della giovane cucina italiana - Anthony Genovese, oltre ad essere il grande chef de Il Pagliaccio di Roma, è il maestro di tanti astri nascenti della cucina italiana contemporanea. Si legge su gamberorosso.it