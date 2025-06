Quando la cittadinanza fa rete la città cresce davvero

soluzioni sembrano sfuggire tra le dita, questa iniziativa rappresenta un segnale di speranza e di rinascita. Quando la cittadinanza fa rete, il cambiamento diventa possibile, concreto e duraturo. È il momento di sostenere queste voci collettive, perché solo uniti si può davvero far crescere il cuore pulsante di Fiumicino: la sua Isola Sacra.

La nascita di un coordinamento tra comitati per il rilancio dell’Isola Sacra,a Fiumicino, è una notizia che merita attenzione e rispetto. Non solo per il contenuto – cioè la volontà di migliorare un quartiere attraverso il confronto, le idee, la pressione civile – ma soprattutto per la forma: unirsi, fare rete, costruire un percorso comune. In un territorio come quello di Fiumicino, dove spesso le istanze si disperdono in mille rivoli, dove le spinte individuali faticano a trasformarsi in visione collettiva, vedere gruppi diversi trovare un punto d’incontro è un segnale incoraggiante. E ancora più significativa è la scelta della tempistica: un’iniziativa nata lontano dal rumore delle campagne elettorali, senza l’ansia del voto, senza il sospetto del tornaconto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it