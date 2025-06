Quando iniziano i saldi estivi 2025 a Roma e nel Lazio | il calendario ufficiale

Preparati a vivere un’estate all’insegna dello shopping con i saldi estivi 2025 a Roma e nel Lazio! Dal 5 luglio al 16 agosto, avrai sei settimane di occasioni imperdibili su abbigliamento, accessori e tanto altro. Non lasciarti sfuggire questa occasione per rinnovare il guardaroba estivo a prezzi incredibili. Continua a leggere per scoprire tutte le novità e i segreti per approfittare al massimo di questa stagione di sconti!

I saldi estivi a Roma e nel Lazio inizieranno sabato 5 luglio e dureranno fino a sabato 16 agosto: sei settimane di sconti e prezzi stracciati per i capi della stagione estiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

