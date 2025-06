Quando gioca l’Italia di volley in Nations League con Polonia Cina Brasile e USA | orari programma tv streaming

Scopri quando e dove seguire le emozionanti sfide dell’Italia di volley nella Volleyball Nations League 2025 a Chicago. Dopo un avvio promettente, la nostra nazionale si prepara a affrontare Polonia, Cina, Brasile e USA, con match ricchi di adrenalina e talento. Con orari, programma TV e streaming, non perderti nemmeno un punto di questa partita cruciale: i due match...

Dopo il positivo avvio nella prima settimana, con tre vittorie e una sola sconfitta, l’ Italia di Fefè De Giorgi si prepara ad affrontare la seconda tappa della Volleyball Nations League 2025, in programma a Chicago. La nazionale azzurra, reduce da due test amichevoli vinti al tie-break contro il Canada, arriva negli Stati Uniti con la necessità di confermare quanto di buono mostrato e restare in scia delle prime della classifica. I due match contro i nordamericani hanno rappresentato un banco di prova utile per inserire gradualmente i nuovi volti e permettere a chi è tornato in gruppo dopo una breve pausa di ritrovare il ritmo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca l’Italia di volley in Nations League con Polonia, Cina, Brasile e USA: orari, programma, tv, streaming

Chicago! La metropoli dell’Illinois ospiterà la seconda settimana della Volleyball Nations League maschile, tra mercoledì 25 e lunedì 30 giugno. Scopri il programma e i 14 azzurri convocati qui https://bit.ly/3ZtRazd Federazione Italiana Pallavolo Vai su Facebook

TOCCA AGLI AZZURRI La prima settimana di Nations League femminile si è chiusa con quattro vittorie su quattro per le nostre ragazze. Ora è arrivato il momento della Nazionale maschile! L’esordio è in programma oggi a Québec City, Canada, alle 17 Vai su X

