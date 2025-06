Quando debutta Sinner a Wimbledon? Già fissate le date d' esordio di Jannik e di Alcaraz

L’attesa è finally finita: Wimbledon sta per svelare le date del debutto di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con la tradizione che impone al campione in carica di aprire il torneo. Lo spagnolo, infatti, scenderà in campo il 30 giugno, mentre il sorteggio di venerdì deciderà gli avversari di entrambi. Il grande tennis inglês si appresta a regalare emozioni indimenticabili: siete pronti a vivere questa straordinaria avventura?

