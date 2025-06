Qualiano torna la targa sul murale di Maradona | restyling e torciata per festeggiare lo Scudetto

Qualiano riaccende la passione calcistica: la targa sul murale di Maradona è tornata, arricchita da un restyling e una festosa torciata con bambini e tifosi. Dopo aver assistito al suo temporaneo distacco, la comunità si è unita con entusiasmo per ripristinare e valorizzare un simbolo che unisce generazioni. Un gesto di orgoglio e appartenenza che celebra lo scudetto e la grande tradizione sportiva di Qualiano.

Ripristinata la targa sul murale di Maradona a Qualiano e piccolo restyling: nuova cornice e festa con torce e bambini. Nelle scorse settimane, con grande stupore ed un pizzico di delusione, è stata staccata la targa che abbelliva il murale dedicato a Maradona situato all’esterno del campo sportivo di Qualiano. Nonostante il grande rammarico, non ci siamo persi d’animo e grazie al sostegno di una parte dei nostri associati, ci siamo dati da fare per ripristinare la targa. L’occasione, è stata buona anche per dare un piccolo restyling al murale. In questi giorni, sarà infatti risistemato in alcune parti, con l’aggiunta di una cornice in pvc. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it