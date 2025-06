Quali sono stati i risultati dell’attacco Usa all’Iran e quale sarà la risposta di Teheran

L’attacco degli Stati Uniti all’Iran ha lasciato il mondo in sospeso, con immagini satellitari che mostrano danni monumentali ai siti nucleari di Teheran. Donald Trump dichiara di aver annientato la capacità atomica iraniana, ma l’incertezza sui risultati concreti e sulla possibile reazione di Teheran rende questa crisi ancora più incerta e tesa, aprendo uno scenario che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa di Teheran?

«Tutti i siti nucleari hanno subito danni monumentali, come mostrano le immagini satellitari. Annientamento è un termine esatto». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene che l'attacco Usa all'Iran con i bombardieri B-2 e le bombe bunker buster abbia distrutto l'atomo di Teheran. Ma in realtà a oggi non è chiaro quale effetto abbia avuto l'operazione in aiuto di Israele. E soprattutto quale possa essere la risposta dell'Iran all'attacco Usa. Mentre milizie sostenute da Teheran mettono nel mirino le basi statunitensi in Iraq, e forse in Siria. Il regime si prepara a chiudere lo stretto di Hormuz.