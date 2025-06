Qatar | Intercettati i missili iraniani

In un momento di crescente tensione nella regione, il Qatar ha annunciato di aver intercettato con successo i missili iraniani grazie alle sue robuste difese aeree. Questa notizia rassicura sulla capacità del paese di proteggere i propri confini e la popolazione, mentre il Ministero della Difesa promette ulteriori dettagli sull’accaduto. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa delicata vicenda che potrebbe avere ripercussioni geopolitiche significative.

Israele-Iran, missili iraniani intercettati nei cieli di Amman in Giordania - Una crescente tensione scuote il Medio Oriente: missili iraniani intercettati sui cieli di Amman e attacchi mirati di Israele contro l’Iran.

Guerra Usa-Iran, attacco di Teheran con 10 missili alla base americana in Qatar. Raid su sedi in Siria, Iraq, Kuwait e Bahrein - I missili iraniani lanciati verso le basi americane in Qatar sono 10. Lo riporta msn.com