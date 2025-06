Qatar ' intercettati con successo i missili iraniani'

In un gesto di straordinaria prontezza, le difese aeree del Qatar hanno intercettato con successo i missili iraniani, evitando una potenziale crisi. L’attacco alla base aerea di Al Udeid, condotto dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane, ha ricevuto la ferma condanna del governo qatariota, che ha assicurato di aver già evacuato l’area in conformità con le misure di sicurezza, dimostrando ancora una volta il suo impegno per la stabilità regionale.

Le difese aeree del Qatar hanno sventato l'attacco e intercettato con successo i missili iraniani. Lo riferisce su X il portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al Ansari, aggiungendo "la ferma condanna dello Stato del Qatar per l'attacco alla base aerea di Al Udeid da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ". La base, aggiunge il portavoce, "era stata evacuata in precedenza in conformitĂ con le misure di sicurezza e precauzionali approvate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Qatar, 'intercettati con successo i missili iraniani'

