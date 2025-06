Qatar e Emirati Arabi chiudono lo spazio aereo prima dell’attacco iraniano | jet dirottati e voli cancellati

In un colpo di scena, Qatar e Emirati Arabi Uniti chiudono improvvisamente il loro spazio aereo prima dell’atteso attacco iraniano, dirottando i voli e cancellando decine di rotte. Una decisione sorprendente delle autorità di Doha, motivata dalla necessità di tutelare cittadini, residenti e visitatori. Le compagnie aeree si trovano ora a dover riorganizzare radicalmente i propri piani di volo, con ripercussioni che si estendono ben oltre i confini regionali.

