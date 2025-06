Putintseva risponde alle accuse di Maria Sakkari mostrandole quello che fece con Martina Trevisan

In un clima di tensione a Bad Homburg, Putintseva sceglie di rispondere alle accuse di Maria Sakkari, mettendo in evidenza il comportamento avuto con Martina Trevisan. Un confronto acceso che ha acceso gli animi nel mondo del tennis, dimostrando come le emozioni possano esplodere anche fuori dal campo. Scopriamo insieme cosa è successo e come si è arrivati a questa scintilla di polemiche.

Sakkari e Putintseva, tensione a Bad Homburg: insulti, accuse di maleducazione e frecciatine social dopo il match. Tirata in ballo anche Martina Trevisan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

