Putin | aggressione a Iran ingiustificata

In un mondo in rapido fermento, le dichiarazioni di Putin sul conflitto in Iran risuonano come un messaggio chiaro: la Russia si schiera a difesa della sovranità iraniana, definendo l'aggressione come ingiustificata e non provocata. Alla luce di recenti incontri tra Mosca e Teheran, emerge un quadro di alleanza e sostegno reciproco, che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici. Ma cosa ci riserva il futuro in questa complessa alleanza internazionale?

13.37 La Russia "sta compiendo sforzi per fornire assistenza al popolo iraniano". Lo dice il presidente russo, Putin, ricevendo a Mosca il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi. Poi ha definito "assolutamente non provocata e ingiustificata l'aggressione" contro l'Iran. Teheran "sta difendendo in modo legittimo la sua indipendenza", ha detto Araghchi. La Russia "è dalla parte giusta della storia", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: putin - aggressione - iran - ingiustificata

Usa: rischio "cellule terroristiche dormienti" dopo l'attacco all'Iran | L'esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpiscono il sud di Israele: danni | Putin: aggressione a Iran non provocata e ingiustificata - In un clima di crescente tensione, i rischi di cellule terroristiche dormienti si intrecciano con azioni militari che scuotono la regione: Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani, mentre missili colpiscono il sud di Israele.

Guerra Israele-Iran, per Putin "aggressione ingiustificata": cosa farà la Russia - X Vai su X

“L’Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici”, ha affermato Putin. La Russia, dunque, è pronta a fornire a Teheran “l’assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell’energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto ne Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, per Putin aggressione ingiustificata: cosa farà la Russia; Iran-Israele, news. Aiea, tregua per ispezione ai siti nucleari. Putin: “Aggressione ingiustificata”; Putin al ministro Araghchi: Aggressione a Iran non provocata e ingiustificata | Media: Khamenei gli chiederà un ulteriore aiuto | L'esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpiscono il sud di Israele: danni.

Putin condanna gli attacchi all'Iran: "Atto di aggressione ingiustificato" - Il leader del Cremlino vede il ministro degli Esteri di Teheran Ababs Araghchi: 'Forniremo assistenza al popolo iraniano' ... Segnala msn.com

Siti nucleari in Iran, Mosca accusa Washington: “Attacco all’Iran ingiustificato”. Putin incontra il ministro Araghchi - Mosca, 23 Giugno – – Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto oggi al Cremlino il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, all’indomani dell’attacco statunitense contro tre siti nucleari ... Si legge su sciscianonotizie.it