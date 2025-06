Putin ha incontrato il ministro degli esteri iraniano | Da Usa aggressione ingiustificata

In un momento di crescente tensione internazionale, Vladimir Putin ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, condannando con fermezza le recenti aggressioni contro l’Iran. La sua dichiarazione ribadisce il sostegno alla sovranità iraniana e denuncia gli attacchi come ingiustificati e privi di basi. Un gesto che sottolinea come, in un mondo complesso e fragile, la diplomazia rimanga l’arma più potente per garantire pace e stabilità.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha condannato duramente gli attacchi contro l'Iran. "Questa è un'aggressione assolutamente non provocata contro l'Iran, non ha basi e giustificazioni", ha detto incontrando il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Putin ha incontrato il ministro degli esteri iraniano: "Da Usa aggressione ingiustificata"

