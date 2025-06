Putin e il no al cambio di regime in Iran dettato da Paesi terzi Ma le sue parole sembrano indicare che Mosca si sta rassegnando

Nell'arena internazionale, Putin si mostra deciso a sostenere il regime iraniano, ma le sue parole sembrano suggerire una crescente rassegnazione di Mosca di fronte alle pressioni esterne. L'incontro con il ministro degli Esteri iraniano e i messaggi di sostegno al popolo e alla leadership di Khamenei segnano un momento delicato, mentre i negoziati con Trump continuano ad addolcire il quadro geopolitico. Resta da capire quale direzione prenderĂ il ruolo di Mosca in questa complicata partita.

Putin ha incontrato oggi il ministro degli Esteri iraniano, offrendogli sostegno «per il popolo iraniano» e «i migliori auguri» per Khamenei. E il suo portavoce ha precisato che il dialogo con Trump sugli altri tavoli prosegue. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin e il no al cambio di regime in Iran «dettato da Paesi terzi». Ma le sue parole sembrano indicare che Mosca si sta rassegnando

