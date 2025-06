Putin e al-Sudani condannano gli attacchi contro l’Iran | Violate le norme internazionali

In un contesto di tensioni internazionali sempre più acuite, Putin e Al Sudani si ergono a difensori del diritto internazionale condannando gli attacchi contro l’Iran. La loro presa di posizione sottolinea l’importanza di rispettare le norme della comunità globale, richiamando alla responsabilità e al dialogo. È un segnale chiaro di come le diplomazie si mobilitino per preservare la stabilità e la pace nel cuore di un’area critica.

Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani hanno espresso una ferma condanna contro gli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti nei confronti dell'Iran, definendoli una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e delle norme del diritto internazionale. Lo riferisce il Cremlino in una nota diffusa oggi, rilanciata dall'agenzia russa Tass, in cui si sottolinea anche la preoccupazione condivisa dei due leader per le potenziali ricadute di queste operazioni militari. "Tali azioni sono gravide di conseguenze estremamente pericolose e imprevedibili per la stabilità della regione e per l'intero sistema di sicurezza globale", si legge nel comunicato.

Israele dopo i missili: "Teheran brucerà". L'Iran: "Inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare se continuano gli attacchi". Putin sente Trump: "Pericolosa escalation"| Rischio contaminazione radioattiva? - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, mentre il conflitto rischia di sfociare in una pericolosa escalation nucleare e contaminazione radioattiva.

Guerra Israele-Iran, giorno undici: ministro iraniano Araghchi da Putin. Gli israeliani attaccano la prigione di Evin e il quartier generale dei Pasdaran; Israele-Iran, fumo su Teheran, colpita da 100 bombe in due ore. LIVE; Israele colpisce carcere di Evin a Teheran. Aiea chiede accesso a scorte di uranio iraniane - Cancelliere tedesco Merz: No critiche a raid Israele e Usa, le cose non potevano restare così.

L’Iran cerca l’aiuto della Russia, Putin: “aggressione USA ingiustificata. Sosterremo il popolo iraniano” - Vladimir Putin incontra il ministro degli Esteri dell'Iran e condanna l'attacco USA ai siti nucleari di Teheran ... Si legge su strettoweb.com

Putin condanna gli attacchi all'Iran: "Atto di aggressione ingiustificato" - Il leader del Cremlino vede il ministro degli Esteri di Teheran Ababs Araghchi: 'Forniremo assistenza al popolo iraniano' ... Secondo msn.com