Putin difende l’Iran ma senza assistenza militare

La denunciata "aggressione ingiustificata" non vede però che la Russia intervenga militarmente. A scanso d'equivoci, infatti, si sono subito messe le cose in chiaro ricordando che l'accordo di partenariato strategico siglato lo scorso gennaio tra Mosca e Teheran non prevede la mutua difesa. Dal Cremino si specifica che l'intervento Usa al fianco di Israele non influenzerà in alcun modo il dialogo con Washington. 🔗 Leggi su Ildifforme.it