Putin difende l’Iran contro Usa e Israele ma senza assistenza militare

Putin si schiera in difesa dell’Iran contro le accuse di aggressione da parte di USA e Israele, chiarendo che la Russia non fornirà assistenza militare diretta. L’accordo strategico tra Mosca e Teheran, siglato a gennaio, non include clausole di mutua difesa, sottolineando la volontà di evitare escalation. Dal Cremlino arriva la rassicurazione: l’intervento statunitense con Israele non altererà il dialogo con Washington. La questione rimane complessa e in evoluzione.

La denunciata "aggressione ingiustificata" non vede però che la Russia intervenga militarmente. A scanso d'equivoci, infatti, si sono subito messe le cose in chiaro ricordando che l'accordo di partenariato strategico siglato lo scorso gennaio tra Mosca e Teheran non prevede la mutua difesa. Dal Cremino si specifica che l'intervento Usa al fianco di Israele non influenzerà in alcun modo il dialogo con Washington. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Putin difende l’Iran contro Usa e Israele ma senza assistenza militare

