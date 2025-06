Putin condanna gli attacchi Russia cerca di aiutare gli iraniani

Vladimir Putin condanna gli attacchi occidentali contro l'Iran, sottolineando come questi tentativi di imporre un "giusto ordine mondiale" abbiano destabilizzato il panorama globale. Mosca, fedele alleata di Teheran, si schiera in difesa dell'Iran dopo le recenti operazioni militari statunitensi. La posizione russa evidenzia le tensioni crescenti e il tentativo di Kaos e geopolitica di Ridefinire gli equilibri internazionali. La situazione resta critica e in continuo fermento.

Mosca, 23 giu. (askanews) - I tentativi dei Paesi occidentali di impedire l'instaurazione di un "giusto ordine mondiale" hanno portato a una significativa destabilizzazione nel mondo. È quanto ha sostenuto il presidente russo Vladimir Putin, che sta cercando di venire in soccorso dell'Iran, da decenni alleato della Russia su diversi fronti, dopo il bombardamento americano sui siti nucleari iraniani. "Un'aggressione assolutamente immotivata contro l'Iran non ha fondamento né giustificazione", ha dichiarato Putin aggiungendo che Mosca sta cercando di aiutare il popolo iraniano. Putin ha parlato a margine dell'incontro a Mosca con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

