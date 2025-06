Putin accoglie Araghchi | discussa soluzione pacifica per l’Iran

Putin accoglie con attenzione e prudenza l’invito di Araghchi a discutere una soluzione pacifica per l’Iran, cercando di mantenere la stabilità in un contesto internazionale complesso. La Russia, tuttavia, sottolinea che il suo intervento non si traduce in azioni militari e ribadisce i confini dell’accordo strategico con Teheran. Intanto, il Cremlino assicura che il supporto USA a Israele non influenzerà le future relazioni con Washington.

La denunciata "aggressione ingiustificata" non vede però che la Russia intervenga militarmente. A scanso d'equivoci, infatti, si sono subito messe le cose in chiaro ricordando che l'accordo di partenariato strategico siglato lo scorso gennaio tra Mosca e Teheran non prevede la mutua difesa. Dal Cremino si specifica che l'intervento Usa al fianco di Israele non influenzerà in alcun modo il dialogo con Washington.

