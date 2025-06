Putin a Araghchi ' stiamo sostenendo popolo iraniano'

Nel cuore delle relazioni internazionali, la Russia si schiera apertamente a fianco del popolo iraniano, ribadendo il suo impegno contro le aggressioni ingiustificate. Durante un incontro al Cremlino con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, Vladimir Putin ha sottolineato che "l'aggressione non provocata contro l'Iran non ha motivi né giustificazioni". Un messaggio forte di solidarietà e difesa della sovranità , che rafforza i legami tra i due paesi.

La Russia sta facendo sforzi per sostenere il popolo iraniano. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin ricevendo al Cremlino il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Lo riferiscono le agenzie russe. "L' aggressione non provocata contro l'Iran non ha motivi nè giustificazioni". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ad Araghchi, secondo quanto riferisce l'agenzia Interfax.

