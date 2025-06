Pullman turistici dal 1° luglio in servizio la nuova fermata in piazza Vittorio Veneto alle Cascine

Dal 1176 luglio, Firenze si arricchisce di una nuova fermata turistica in piazza Vittorio Veneto alle Cascine, chiamata "Cascine". Questa area esclusiva consentirà ai pullman turistici di far scendere e salire i visitatori in modo più fluido e sicuro, offrendo un’alternativa alla tradizionale lungarno Pecori Giraldi, spesso congestionata. Una novità pensata per migliorare l’esperienza dei turisti e preservare la bellezza della nostra città.

Si chiamerà “Cascine” la nuova area in piazza Vittorio Veneto (lato parco delle Cascine) dove i pullman turistici potranno fermarsi solo per far scendere e successivamente far risalire le comitive. È questa la soluzione alternativa alla classica location di lungarno Pecori Giraldi che da inizio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Pullman turistici, dal 1° luglio in servizio la nuova fermata in piazza Vittorio Veneto alle Cascine

