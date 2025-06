Pulizia dei terreni e rischio incendi | scatta l' ordinanza

Per fronteggiare la crescente minaccia degli incendi boschivi, il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha emanato un’ordinanza che impone la pulizia dei terreni e l’adozione di misure preventive. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio sforzo di tutela ambientale e sicurezza pubblica, invitando cittadini e imprese a collaborare attivamente per preservare il patrimonio naturale e garantire un futuro più sicuro per tutti.

Il sindaco di Cesa Enzo Guida ha emanato un’ordinanza in materia di obbligo di pulizia dei terreni e di applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi. Il provvedimento si inserisce nel più ampio contesto di salvaguardia del patrimonio ambientale e della sicurezza dei cittadini, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pulizia dei terreni e rischio incendi: scatta l'ordinanza

In questa notizia si parla di: pulizia - terreni - rischio - incendi

Contrastare gli incendi boschivi attraverso la prevenzione: così il progetto “OFF” del WWF ha lavorato sulla riduzione del rischio - Con l’estate, il rischio di incendi boschivi aumenta drammaticamente, specialmente nell’area mediterranea.

Si informa la cittadinanza che, con ordinanza del Sindaco, è stato disposto l’obbligo di manutenzione e pulizia dei terreni, aree verdi e inedificate, sia all’interno che all’esterno del centro abitato, al fine di prevenire il rischio incendi e garantire adeguate condizi Vai su Facebook

Prevenzione e lotta agli incendi: entro il 1° maggio 2025 la pulizia dei terreni; Estate e rischio incendi, il Comune di Marsciano vara misure stringenti: vietati fuochi e obblighi di pulizia fino al 15 ottobre; Rischio incendi, nuove regole per i terreni incolti: multe fino a 5.000 euro.

Caloveto: prevenzioni incendi e misure per contrastare l’emergenza idrica - CALOVETO – Prevenzione incendi, tolleranza zero per chi lascia terreni incolti e/o abbandonati e mette a rischio l’incolumità di persone, beni e patrimonio agroforestale. Secondo ecodellojonio.it

La campagna informativa contro il rischio incendi a Roma - In vigore fino a ottobre l’ordinanza con obblighi e divieti per proteggere aree verdi e zone sensi ... Da romatoday.it