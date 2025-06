Puglia porti turistici e posti barca | progetti bloccati dalla burocrazia Le amministrazioni al lavoro

In un contesto in cui la Puglia si candida a diventare una meta nautica di eccellenza, le amministrazioni locali si impegnano per sbloccare i progetti di porti turistici e posti barca, ancora fermi a causa di lungaggini burocratiche. La sfida è grande, ma l'energia e la determinazione delle istituzioni danno speranza a un settore che potrebbe rinascere come fulcro dell’economia locale. La soluzione è vicina?

Sulla carenza di porti turistici e posti barca in Puglia, alcune Amministrazioni locali provano a darsi una mossa, ma si scontrano con gli intoppi e le lungaggini burocratiche che stoppano strutture. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia, porti turistici e posti barca: progetti bloccati dalla burocrazia. Le amministrazioni al lavoro

In questa notizia si parla di: puglia - porti - turistici - posti

Porti turistici ib Puglia: molte barche, pochi posti. La situazione e le criticità - In Puglia, la passione per le barche e il mare è palpabile, ma la domanda supera di gran lunga l’offerta di posti nei porti turistici.

Con oltre 168 mila posti-barca, l’Italia si conferma nel mondo tra le mete preferite per il turismo nautico. Ma non possiamo cullarci sugli allori mentre cresce la concorrenza nel Mediterraneo. Per questo il governo Meloni è impegnato a realizzare alcune essenz Vai su Facebook

Porti turistici in Puglia: molte barche, pochi posti. La situazione e le criticità ; Turismo del mare, avviso pubblico per veicolare il brand Puglia; Assormeggi Italia alla Fiera dello Streoo: la portualità turistica calabrese.

Porti turistici ib Puglia: molte barche, pochi posti. La situazione e le criticità - Anche se di progetti, come quello previsto per la marina leccese di San Cataldo, ce ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Puglia, posti barca un record negativo - Ciò che manca da noi sono i porti turistici e cioè delle strutture organizzate per il diporto ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it