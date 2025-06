Pubblicate le prime immagini dell’osservatorio spaziale Vera Rubin

Il 23 giugno, l’osservatorio spaziale Vera Rubin in Cile ha svelato le sue prime immagini, offrendo scorci emozionanti su galassie lontane e vivaci aree di formazione stellare. Questi scatti mozzafiato aprono una finestra sul nostro universo, promettendo scoperte rivoluzionarie nel campo dell’astronomia. Leggi tutto e lasciati affascinare dall’inizio di una nuova avventura cosmica!

