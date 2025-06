PSVITA PSP ARK-4 r181 | Novità e Miglioramenti per PSP e PS Vita

Scopri il mondo di ARK-4 r181, il firmware custom più avanzato per PSP e PS Vita, che porta novità entusiasmanti e miglioramenti significativi. Questa versione aggiornata potenzia la stabilità, introduce nuove funzionalità e corregge bug per un’esperienza di gioco ancora più fluida e personalizzabile. Tra le novità spicca il supporto per homebrew "ef0-aware", aprendo nuove possibilità agli sviluppatori. Ecco come questa innovazione trasforma il tuo modo di giocare e personalizzare i tuoi dispositivi.

ARK-4, il firmware custom più avanzato per PSP e PS Vita, continua a evolversi con l’ultima release r181, che introduce nuove funzionalità, miglioramenti alla stabilità e correzioni di bug. Novità in ARK-4 r181. Supporto per Homebrew “ef0-aware”. Gli sviluppatori di homebrew possono ora indicare nei loro progetti la compatibilità con ef0 (la memoria interna della PSP Go) aggiungendo EFAWARE=1 nel file param.sfo. Questo permette una migliore gestione dei giochi e delle applicazioni su PSP Go. Migliorato il supporto alla pausa giochi su PSP Go. La funzione di pausa (ISO Pause) ora mostra correttamente il nome del gioco in pausa, migliorando l’esperienza utente su PSP Go. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PSVITA/PSP] ARK-4 r181: Novità e Miglioramenti per PSP e PS Vita

