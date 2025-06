PSVITA Emu4VitaPlus v0.39 | Bug Fix per Cap32 su Arch e Nuove Funzionalità

Scopri le novità di Emu4VitaPlus v0.39, l’innovativo frontend basato su Libretro API per PlayStation Vita. Questa versione porta con sé una correzione fondamentale: il bug che impediva l’avvio di Cap32 su Arch Linux è stato risolto, garantendo maggiore stabilità e nuove funzionalità. Aggiorna ora per un’esperienza più fluida e potente nel mondo degli emulatori!

Emu4VitaPlus, il frontend per emulatori basato su Libretro API per PlayStation Vita, è stato aggiornato alla versione v0.39, che include una correzione importante e miglioramenti alla stabilità. Correzione del Bug: Cap32 non si avvia su Arch. Uno dei problemi risolti in questa versione riguarda il corretto avvio di cap32 (emulatore per Amstrad CPC) su sistemi Arch Linux. Se prima l’emulatore non partiva, ora funziona senza problemi. Download. Scarica l’ultima versione qui: Emu4VitaPlus v0.39 – Release Versione con Log Estesi. Se hai bisogno di maggiori dettagli per il debug, la versione con log salva informazioni aggiuntive in: ux0:dataEMU4VITAPLUScoreEmu4Vita++. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net