PSG vittoria e ottavi di finale! Eliminati i Seattle Sounders

Il Psg vince per 2-0 contro i Seattle Sounders ed accede così agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Qualche rischio ma risultato meritato per i campioni d’Europa. VITTORIA – Risultato all’inglese per il Psg di Luis Enrique, che non molla il colpo e batte i Seattle Sounders vincendo con un secco 2-0. La compagine parigina rischia, regala quasi un gol agli avversari, poi reagisce e dĂ il via alla serata di gioia. Prima del vantaggio gli americani hanno sbagliato un’occasione a porta vuota con l’attaccante, che dopo aver rubato palla a Gianluigi Donnarumma in impostazione non ha avuto la stessa efficacia nella conclusione. 🔗 Leggi su Inter-news.it