PSG contro Seattle vuole tornare alla vittoria dubbio Dembelé in attacco

Il Paris Saint-Germain torna in campo contro Seattle Sounders con l’obiettivo di riaccendere il sorriso e dimenticare la delusione contro il Botafogo. Dopo le vittorie travolgenti contro Inter e Atletico Madrid, i francesi cercano di risollevare le sorti della loro stagione, ma tra dubbi su Dembelé e la pressione di vincere, il match si presenta come una vera e propria sfida da non fallire. La posta in gioco è alta e il mondo attende un segnale di forza.

