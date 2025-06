PS5 PS5 Web Server 0.25 e Homebrew Apps by John Törnblom | Novità e Guida

La scena homebrew per PS5 è in piena evoluzione, offrendo agli utenti nuove opportunità di personalizzazione e funzionamento. Con l’ultimo aggiornamento di ps5-payload-websrv 0.25 di John Törnblom, scoprirete come sfruttare al massimo questa potente toolset, che permette di eseguire applicazioni homebrew direttamente dal browser della console o da dispositivi esterni. Preparati a scoprire tutte le novità e la guida completa per portare la tua esperienza PS5 a un nuovo livello!

La scena homebrew per PlayStation 5 continua a evolversi, e con l’ultimo aggiornamento di ps5-payload-websrv 0.25 di John Törnblom, gli utenti possono sfruttare nuove funzionalità e miglioramenti. Questo tool, essenziale per chi ha jailbroken la PS5 tramite BD-J o WebKit, permette di eseguire homebrew direttamente dal browser integrato nella console o da dispositivi esterni come PC e smartphone. Novità principali. Ricompilato con l’ultimo SDK, che corregge gli offset per i firmware 8.xx RetroArch: aggiunti i core Mednafen, GBA e Genesis Come iniziare. Per avviare ps5-payload-websrv, assicurati che ps5-payload-elfldr sia in esecuzione, poi carica il payload con: export PS5HOST = ps5 wget -q -O - https:github. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS5] PS5 Web Server 0.25 e Homebrew Apps by John Törnblom: Novità e Guida

In questa notizia si parla di: homebrew - törnblom - server - apps

Una falla nei server Samsung MagicINFO espone la segnaletica digitale agli attacchi - Samsung è ancora in attesa di risolvere una vulnerabilità critica che interessa il server MagicINFO 9, utilizzato per la gestione della segnaletica digitale.