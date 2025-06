PS5 PS5 Payload FTPSRV 0.121 | Un Server FTP per PS5 Jailbroken

Se possiedi una PS5 jailbroken sfruttando exploit BD-J o Webkit, ora puoi semplificare il trasferimento di file grazie a ps5-payload-ftpsrv, un server FTP leggero e intuitivo. Con pochi passaggi e una configurazione rapida, potrai accedere al filesystem della tua console direttamente dal PC, rendendo il processo di gestione dei contenuti pi√Ļ efficiente e senza stress. Scopri come ottimizzare la tua esperienza di modding e personalizzazione in modo semplice e sicuro.

Se hai una PlayStation 5 che utilizza gli exploit BD-J ¬†o¬† webkit, ora puoi trasferire file in modo semplice e veloce grazie a¬† ps5-payload-ftpsrv, un server FTP leggero che ti permette di accedere al filesystem della tua console direttamente dal PC. Configurazione Rapida. Per avviare¬† ps5-payload-ftpsrv, assicurati prima che il payload loader¬† ps5-payload-elfldr sia in esecuzione sulla PS5, poi carica il payload con questi comandi: export PS5HOST = indirizzoipps5 wget -q -O - https:github.comps5-payload-devftpsrvreleaseslatestdownloadPayload.zip gunzip -c -d nc -q0 $PS5HOST 9021 Sostituisci¬† indirizzoipps5 ¬†con l‚ÄôIP locale della tua console. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

