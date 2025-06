PS5 PS5-ezRemote-DPI v1.03 | Installa PKG in Modalità Remota Senza etaHEN

Se sei un appassionato di homebrew per PS5, non puoi perderti ps5-ezremote-dpi v1.03: lo strumento che ti permette di installare pacchetti PKG da remoto senza attivare la modalità debug. Grazie alla sua compatibilità migliorata con firmware 8.xx e all’uso di SDK 0.32, questa versione offre un’esperienza più stabile e versatile. Ma cos’è ezRemote-DPI? Scopriamo insieme come permette di gestire facilmente i tuoi installazioni in totale autonomia.

Se sei un appassionato di homebrew per PS5, ps5-ezremote-dpi v1.03 è uno strumento essenziale che ti permette di installare pacchetti PKG direttamente da un URL HTTPHTTPS, tutto in modalità remota! Questa versione è stata compilata con SDK 0.32, che corregge gli offset per i firmware 8.xx, garantendo una maggiore compatibilità. Cos’è ezRemote-DPI?. Si tratta di un payload standalone che funziona in background, ascoltando le richieste di installazione di pacchetti PKG, simile alla funzionalità DPI presente in etaHEN. Tuttavia, a differenza di etaHEN, non necessita di kstuff o altri payload aggiuntivi per funzionare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS5] PS5-ezRemote-DPI v1.03: Installa PKG in Modalità Remota Senza etaHEN

ezremote - installa - modalità - remota

