PS5 OffAct v0.41 | Come Attivare un Account su PS5 Senza PSN

Se possiedi una PS5 jailbroken e desideri attivare un account senza passare da PSN, OffAct v041 è lo strumento ideale. Questo homebrew semplice e efficace ti permette di configurare un account offline sulla tua console modificata, offrendo maggiore libertà d’uso. Tuttavia, è importante conoscere le limitazioni, come l’impossibilità di usare Remote Play senza strumenti aggiuntivi. E ora, scopriamo come procedere passo passo!

Se possiedi una PS5 jailbroken e desideri attivare un account offline senza accedere a PSN, OffAct è lo strumento che fa per te. Si tratta di un semplice homebrew che permette l'attivazione di account su console modificate, senza la necessità di connettersi ai server Sony. Limitazioni. Prima di procedere, è importante conoscere le limitazioni di OffAct: Nessun Remote Play: Per questa funzionalità, è necessario utilizzare LinkDev.. Nessun trasferimento di salvataggi: Non è possibile esportare o importare salvataggi.. Nessun gioco online su PSN: L'attivazione è esclusivamente offline.. Prerequisiti.