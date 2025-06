PS5 LinkDev 0.41 | Remote Play Locale su PS5 Jailbroken Senza PSN

Se possiedi una PS5 jailbroken e desideri utilizzare la funzione di Remote Play senza dover accedere a PSN, LinkDev è la soluzione ideale. Questo homebrew innovativo ti permette di attivare il Remote Play locale su console modificate, offrendo un'interfaccia semplice ed efficace, senza dipendenze complicate. Prima di iniziare, assicurati di avere tutti i prerequisiti necessari per garantire un'esperienza senza intoppi. Pronto a scoprire come farlo?

Se possiedi una PS5 jailbroken e vuoi sfruttare la funzionalità di Remote Play senza dover accedere a PSN, LinkDev è la soluzione che fa per te! Si tratta di un semplice homebrew che permette di abilitare il Remote Play locale su console modificate, sfruttando un approccio simile a ps5-remoteplay-get-pin, ma con un’interfaccia grafica e senza dipendere dalla syscall ptrace. Prerequisiti. Prima di procedere, assicurati di avere: Una PS5 jailbroken con ps5-payload-websrv attivo.. Aver riavviato la console dopo aver attivato l’account utente tramite OffAcct.. Guida Rapida all’Installazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: linkdev - remote - play - locale

Seminario sull'Anji Play: un ponte tra innovazione internazionale e pedagogia locale - Il seminario su Anji Play, tenutosi con successo presso la scuola comunale dell'Infanzia Orciolaia, ha esplorato l'innovativa pedagogia del "gioco vero".

[Scena PS5] Rilasciato PS5 link device v0.4.

Steam, Remote Play Together aggiungerà l'online al multiplayer locale - Valve ha annunciato una nuova, ottima funzione per Steam, chiamata Remote Play Together, che consentirà di aggiungere l'online ai giochi con il multiplayer locale. Come scrive multiplayer.it

Steam Remote Play Together è in beta, la co-op locale si gioca online - op locale con gli amici online tramite internet, è disponibile in beta attraverso il client beta di Steam. Si legge su hdblog.it