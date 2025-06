PS5 ezRemote Client 1.13 per PS5 | Gestisci File da FTP SMB NFS e WebDAV con Facilità

Se desideri semplificare il trasferimento di file tra la tua PS5 e server remoti, ezRemote Client 1.13 è l'app che fa per te! Con un'interfaccia intuitiva ispirata a FileZilla, ti permette di gestire facilmente FTP, SMB, NFS, WebDAV e HTTP. Trasferisci i tuoi file in pochi clic e rendi la tua esperienza di gestione dei dati sulla console ancora più efficiente e senza stress. Scopri come ottimizzare il tuo flusso di lavoro oggi stesso!

Se sei alla ricerca di un modo semplice ed efficiente per trasferire file tra la tua PS5 e server remoti come FTP, SFTP, SMB (Windows Share), NFS, WebDAV o HTTP, ezRemote Client 1.13 è la soluzione che fa per te! Panoramica. ezRemote Client è un’applicazione homebrew che permette di connettere la PS5 a vari server per il trasferimento di file. Con un’interfaccia ispirata a FileZilla, offre un’esperienza intuitiva e ricca di funzionalità. Funzionalità principali. Supporto per FTP, SFTP, SMB, NFS, WebDAV, HTTPHTTPS Trasferimento file bidirezionale (PS5 Server remoto) Creazione ed estrazione di archivi ZIP, 7ZIP, RAR Editor di testo integrato per file di configurazione Interfaccia web per gestire i file da browser (su porta 9090 ) Installazione diretta di PKG da server remoti Installazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

