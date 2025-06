PS4 PS4HEN VTX 2.16 Release 1.0386 | Nuovo Exploit Kernel con Homebrew Enabler per PS4 5.05-12.02

Grazie all’eccezionale lavoro congiunto di @StretchEcho e @illusion0002, arriva PS4HEN VTX 2.1.6, l’ultima evoluzione del popolare exploit kernel per PS4. Questa versione amplia il supporto dal firmware 5.05 fino alla 12.02, integrando nuove funzionalità come plugin FTP e klog. Scopri come questa innovazione apre le porte a un mondo di applicazioni homebrew, rivoluzionando l’esperienza di hacking della tua console. Il futuro della tua PS4 inizia ora!

Grazie al lavoro congiunto di @StretchEcho e @illusion0002, arriva PS4HEN VTX 2.1.6 Release 1.0386, un exploit kernel completo con payload Homebrew Enabler per console PS4 con firmware dalla 5.05 alla 12.02. Novità in questa versione. Bump della versione a 2.1.6. Nuove funzionalità per i plugin FTP & klog. Supporto esteso dal firmware 5.05 al 12.02. Caratteristiche principali. Homebrew Enabler – Esegui homebrew e applicazioni non ufficiali Sistema di Plugin – Carica plugin aggiuntivi Caricamento PRX in ScePartyDaemon Avvia un server klog sulla porta 3232 (basato su klogsrv). Avvia un server FTP sulla porta 2121 (basato su ftpsrv). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: ps4hen - release - exploit - kernel

[PS4] PS4HEN VTX 2.15 Release 1.0355 by StretchEcho: Tutto Quello che C’è da Sapere - Se possiedi una PS4 con firmware tra 7.00 e 12.02, la nuova versione di PS4HEN VTX 2.15 (Release 1.0355) di @StretchEcho rappresenta un vero game-changer.

TheFlow guadagna una nuova ricompensa di 10.000 dollari su HackerOne: in arrivo un potenziale exploit per PS4 e PS5; [Scena PS4] Rilasciato PPPwnUI 3.32b Mod by Aldostools; PlayStation 4 è stata nuovamente hackerata e l'exploit funziona anche su PS5.

PS4 4.05 Kernel Exploit - In this project you will find a full implementation of the "namedobj" kernel exploit for the PlayStation 4 ... Lo riporta github.com

Releases: Cryptogenic/PS4-4.05-Kernel-Exploit - You can create a release to package software, along with release notes and links to binary files, for other people to use. Da github.com