Provocazioni e lancio di spazzatura durante la messa poi i pugni contro il maresciallo dei carabinieri

Un episodio di violenza scuote la tranquillitá di Canola: tra insulti durante la messa, spintoni nella processione e un tentativo di aggressione ai danni del maresciallo dei carabinieri, l’uomo coinvolto è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Una giornata che lascia aperta una domanda fondamentale: come si può garantire il rispetto e la sicurezza nelle celebrazioni pubbliche?

CANNOLE- Dapprima le offese durante la celebrazione della messa. Poi gli spintoni nel mezzo della processione. Infine pugni e schiaffi al maresciallo, cercando di aggredire don Antonio Coluccia. È stato accompagnato per accertamenti clinici nell'ospedale di Scorrano l'uomo che, nel tardo.

