Provincia variazione di bilancio Interventi per due milioni di euro Dal Fedi-Fermi alla manutenzione

La recente variazione di bilancio approvata dalla provincia rivoluziona gli investimenti per il triennio 2025-2027, con un incremento di circa due milioni di euro. Questa manovra strategica, frutto di nuove risorse, si concentra su settori chiave come edilizia scolastica e viabilità , garantendo interventi fondamentali per lo sviluppo e il benessere del territorio. Nel dettaglio, un’attenzione particolare sarà dedicata alla sicurezza e al miglioramento delle infrastrutture educative, promuovendo un futuro più solido e sostenibile per la comunità .

Variazione di bilancio particolarmente sostanziosa varata nel corso dell'ultimo consiglio provinciale in merito al triennio 2025-27 alla luce dell'arrivo di nuove risorse che sono destinate a settori strategici come edilizia scolastica e viabilità. Nel complesso si tratta di una manovra di circa due milioni di euro dei quali poco più della metà sono per l'edilizia scolastica (nello specifico un milione e 80mila euro). Nel dettaglio, il riferimento è tutto per il plesso del "Fedi-Fermi" di via Panconi: 500mila euro per il completamento della piscina-palestra in attesa che in autunno possa riaprire e per coprire l'aumento del costo dell'opera durante il cantiere, mentre altri 500mila sono per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento per la parte della scuola.

